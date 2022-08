Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram na tarde desra sexta-feira (dia 26), na Dutra, em Itatiata, uma carreta com sistema de freio ineficiente.

O fato ocorreu quando a equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da 7ª DEL PRF, em ronda realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico, teve a atenção voltada para uma carreta carregada com tubos metálicos acima do painel frontal sem a devida amarração diagonal para evitar o deslocamento da carga no caso de frenagem brusca ou uma colisão.



Desta forma, a carreta com placas de Cruzeiro/SP foi abordada e realizada inspeção minuciosa do veículo, sendo constatado que, além do transporte irregular da carga, também foi observado o desgaste excessivo das lonas de freio do veículo, o que torna o sistema de freios ineficiente, não realizando a frenagem de forma adequada e segura, gerando risco à segurança do trânsito.



Devido à falta de segurança viária, o veículo foi recolhido ao pátio para regularização.

Foto: Divulgação PRF