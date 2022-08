O Resende FC, concluiu, na manhã desta sexta-feira, 26, a venda de 60% dos direitos econômicos do atacante Jeffinho ao Botafogo. Os outros 40% permanecem com o Resende.

“Jeffinho chegou ao Resende em 2019, pelas mãos do treinador Wendel, para uma avaliação. Foi aprovado e fez parte do elenco que chegou a semifinal do Carioca daquele ano, contra o Flamengo.

Nos chamou a atenção a velocidade e os recursos de dribles, em direções distintas.

Nesta temporada, por decisão dele, se apresentou ao clube dois meses antes do grupo. Essa dedicação fez o atleta render ainda mais. Foi lapidado e ganhou espaço com o treinador Sandro Sargentim, chamando atenção de alguns clubes”, contou Hugo Machado, diretor de futebol do Resende.

“O Botafogo é um grande parceiro e a negociação foi conduzida de forma leve. Estamos muito satisfeitos com a conclusão e apostamos, pelo potencial do Jeffinho, que vai ajudar muito o Botafogo”, concluiu Machado.

foto: divulgação