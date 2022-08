A Polícia Federal, em ação conjunta com a ANATEL, deflagrou, na manhã desta segunda-feira (dia 29), uma operação para o fechamento de uma rádio pirata, que operava no bairro de Cosmos, zona oeste do Rio de Janeiro.

Na ação, cerca de oito policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão, expedido pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em endereço onde está localizada uma igreja evangélica.

Nos fundos da igreja, os policiais encontraram a rádio em pleno funcionamento e sendo operada por seu proprietário.

Após a operação, que resultou no encerramento das atividades clandestinas, o homem de 24 anos foi conduzido à Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários no Rio (DELEFAZ), na Superintendência da PF no Rio de Janeiro, para prestar esclarecimentos e acabou indiciado pelo crime de operar rádio pirata, previsto no Art. 183 da Lei 9.472/97, cuja pena pode chegar até quatro anos de prisão.

Divulgação PF / Foto: Reprodução