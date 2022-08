No último domingo (dia 28), a atleta do Clube dos Funcionários, Sthefany Lima, foi campeã na categoria 18 anos, do Torneio Juvenil ITF J5 realizado em Serra Negra/SP. A tenista conquistou seu primeiro título ITF (International Tennis Federation) e ganhou 30 pontos no ranking mundial de sua categoria.

Sthefany é a atual 728ª do ranking juvenil e já tem sete pontos no ranking profissional da WTA. Na final feminina, a atleta do Clube Alvigrená venceu a brasiliense Maria Luisa Oliveira por duplo 6/1. Na semifinal, fez 6/0 e 6/1 contra a tenista carioca, Gabriela Felix. Já nas duplas, Sthefany Lima e Gabriela Felix levaram o título.

O presidente do Clube dos Funcionários, Gustavo Tramontin, ressalta a sequência de destaques e o desempenho da tenista. “A Sthefany, com apenas 15 anos, vem conquistando títulos em diversos torneios, disputando com tenistas de todo o Brasil e nos orgulhamos muito disso. Isso é fruto do trabalho árduo que ela vem desenvolvendo aqui no Clube junto à equipe técnica”, frisou Gustavo.

Seguindo com as competições válidas pelo circuito juvenil nesta semana, Sthefany está participando de outra etapa do ITF em São Paulo/SP. Desta vez, a atleta está participando da Copa Sicoob World Tennis Tour Juniors e já venceu o primeiro jogo disputado na última segunda-feira, dia 29.

Enquanto pai e treinador da Sthefany, Emerson Lima, comenta sua visão sobre as conquistas da filha e as metas para o futuro. “Como pai fico muito emocionado, sei de todas as dificuldades que a Sthefany enfrenta para chegar nesses resultados. O Clube nos dá todo suporte para avançarmos e como treinador, buscamos sempre o melhor para alcançar nossos objetivos a cada torneio”, finalizou Emerson.

Foto: divulgação