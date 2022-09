A Prefeitura de Volta Redonda emitiu um comunicado, nesta sexta-feira (dia 2), esclarecendo a população sobre uma tentativa de golpe envolvendo o Hospital São João Batista.

Segundo informações, criminosos estão ligando para familiares de pacientes em tratamento solicitando valores para a realização de exames e procedimentos na unidade.

Na postagem da prefeitura, feita em uma rede social, diversos comentários confirmam a tentativa dos criminosos. “Um absurdo mesmo, minha amiga com irmão no CTI recebeu essa ligação hoje, como pode eles saberem de todas as informação dos pacientes, números de telefones dos contatos até mesmo número residencial que a família não deixou no hospital? Algo de errado não está certo”, escreveu um internauta.

Veja o comunicado:

O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS). É uma instituição pública que não cobra qualquer valor pelo atendimento, tratamento, exame e outros serviços. Da mesma forma, em nenhuma hipótese cobra valores aos familiares de pacientes internados.

A direção da unidade médica ressalta que qualquer pedido de dinheiro a pacientes ou familiares deve ser denunciado às autoridades policiais ou à administração do hospital.