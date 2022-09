Um confronto entre a Polícia Militar e suspeitos de tráfico de drogas no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, terminou com um jovem de 18 anos baleando na perna na terça (dia 6)

Policiais do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e Serviço Reservado receberam informações de que o suspeito e uma outra pessoa, armados, estavam traficando no local. Os agentes fizeram o cerco e, segundo informações, foram recebidos a tiros. Eles revidaram e o suspeito foi baleado.

De acordo com a PM, o homem estavam com uma pistola de numeração raspada, 22 munições intactas e duas delas deflagradas. Além disso, foram apreendidos o celular do suspeito e 105 pinos de cocaína.

Foto: Polícia Militar