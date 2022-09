A Prefeitura de Volta Redonda promoveu, ao longo de toda a manhã desta quarta-feira, o tradicional Desfile Cívico de 7 de setembro, pelos 200 anos da Independência do Brasil. As comemorações aconteceram na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, marcando também a retomada do evento, que não acontecia há dois anos, por causa da pandemia de Covid-19.

De acordo com a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), mais de 20 mil pessoas prestigiaram o ato cívico. Pelo menos oito mil pessoas representando 26 instituições passaram pela Avenida. Também participaram do desfile representantes das secretarias municipais de Ação Comunitária (SMAC); Esporte e Lazer (SMEL); Fundação Beatriz Gama (FBG); Secretaria Municipal de Educação (SME), com todas as 39 escolas da rede; Fundação Educacional de Volta Redonda (FEVRE), com os cinco colégios, o projeto ‘Volta Redonda Cidade da Música’, a Academia da Vida e o Centro de Qualificação Profissional (CQP).

As comemorações foram iniciadas com o hasteamento de bandeiras, na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho – sede do governo municipal – com a presença do vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria, diversos secretários municipais e demais autoridades. A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, e o presidente do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), Eduardo Prado, participaram do hasteamento das bandeiras.

Mesmo de férias, o prefeito Antonio Francisco Neto compareceu ao desfile. Durante o ato, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao ex-combatente da II Guerra Mundial, o tenente Francisco Leal, que faleceu no último dia 26, aos 100 anos. Ele iria participar das comemorações do Bicentenário da Independência.

O vice-prefeito, Sebastião Faria, em seu discurso, ressaltou a história do país e exaltou os brasileiros que lutam diariamente para construir um país melhor.

“Uma homenagem aqueles que lutaram e lutam diariamente para que o nosso país seja mais justo e mais igualitário. Volta Redonda tem uma importância histórica, nesta cidade foi implantada na década de 40 a Companhia Siderúrgica Nacional por Getúlio Vargas. Destaco também minha homenagem a Dom Pedro I e a Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes) e finalizo reafirmando que o desfile cívico é o momento de demonstrar nosso amor pelo Brasil, ao país que todos amamos e trabalhamos para que possa ser cada vez mais justo”, disse o vice-prefeito.

Desfile

O desfile cívico-militar foi dividido em cinco fases e começou às 08h30. Abrindo as comemorações do Bicentenário da Independência, a Banda e o Coral Municipal foram os primeiros a entrarem na avenida; seguidos do grupo de jipe Resistência Off-Road, que homenageou os ex-combatentes da 2ª Guerra Mundial; o Corpo de Bombeiros; a Polícia Militar; Segurança Presente; a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP); a Defesa Civil e os grupos de escoteiros de Volta Redonda.

Cristina de Souza, moradora do bairro Mariana Torres, estava na plateia ansiosa para ver os netos desfilarem pela primeira vez.

“Estou muito feliz, meus netos Maria Vitória e Thiago desfilam pela primeira vez é muita emoção esperar por esse momento. Vou fotografar tudo para guardar de recordação. Eu gosto muito do desfile de 7 de setembro e sempre acompanhava meus filhos, agora é a vez dos netos”, comentou a moradora.

Outra avó que estava na plateia à espera da neta era Ivelize Gomes, moradora do bairro Jardim Paraíba. Ela citou a saudade que estava do desfile e a espera por esse momento.

“Minha neta Shopie também vai desfilar pela primeira vez, ela é aluna do projeto Bombeiro Mirim. Senti muita falta do desfile e que bom que retornou com essa energia maravilhosa, todos pacíficos e felizes celebrando a independência do Brasil”, disse.

A segunda fase foi formada pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), pela FBG e pelos estudantes da Rede Municipal de Ensino e Fevre. Na terceira fase, desfilaram Ordem Demolay/Filhas de Jó Internacional, a SMEL, com um grupo de Cosplayers, e a SMAC. A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, desfilou com a equipe.

“Fazer parte de uma festa democrática como essa é muito importante. E desfilar junto com a equipe da SMAC, que não mede esforços para avançar na política social de Volta Redonda, foi emocionante. Indescritível desfilar com uma equipe que confia no meu trabalho e que se dedica todos os dias para melhorar a qualidade de vida da população. O meu muito obrigada a todos os profissionais desta gigantesca SMAC.”, comentou a secretária.

A quarta fase trouxe os colégios estaduais e particulares, a Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC) e a fanfarra dos ex-alunos da escola. Na fase de encerramento do desfile, o Clube de Antiguidades Automotivas Volta Redonda, o Jeep Clube, grupos de bicicletas, representantes do Kartódromo Municipal, o Falcões de Aço Moto Clube e o Clube Hípico de Volta Redonda percorreram a Avenida Paulo de Frontin.

