A Prefeitura de Volta Redonda preparou uma programação específica destinada aos pets neste sábado (dia 10), com mais uma etapa da vacinação antirrábica e o 21º espaço de adoção “Família Animal”. Os cães e gatos do terceiro grupo (nova região atendida nesta etapa) poderão ser vacinados das 8h às 17h, nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBFs) dos bairros Retiro (unidades I e II); Açude I e II, Vila Brasília, Mariana Torres e Vale Verde; além do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) Belo Horizonte; da praça Namen Cury, na Vila Mury; e da Escola Municipal Amaral Peixoto, no Retiro.

Organizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ação tem como objetivo imunizar cães e gatos saudáveis, com mais de três meses de idade, contra a raiva, doença grave que atinge o sistema nervoso central e pode levar à morte.

Já quem quiser adotar o seu novo melhor amigo, o espaço “Família Animal” da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), realizado pela Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, será montado no acesso A do Shopping Park Sul, das 14h às 19h. Para a adoção, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar identidade e comprovante de residência.

Veja os locais de vacinação para os próximos sábados da campanha antirrábica:

4º grupo (dia 17/9) – sempre das 8h às 17h

No sábado, dia 17 de setembro, haverá a realização do drive-thru, na Ilha São João. E haverá aplicação de doses nas unidades básicas de Saúde dos bairros: Jardim Paraíba; Três Poços; Vila Americana; Santo Agostinho; Volta Grande; Água Limpa; além do Cras Voldac, Cras Aero Clube e Igreja Divino Espírito Santo, no Jardim Amália.

No encerramento da campanha, dia 24 de setembro, os animais deverão ser levados às unidades: Caieiras; Candelária; Dom Bosco; Santa Rita do Zarur; Nova Primavera; São Sebastião; Cras Santa Cruz; Igreja católica no bairro Pinto da Serra, e na Escola Municipal Juarez Antunes, no São Luiz.

