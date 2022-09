O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu em seu gabinete, na manhã de quinta-feira (dia 15), o comandante do 5º Comando de Policiamento de Área de Polícia Militar, coronel Marcelo Malheiros. Ambos destacaram o 2º lugar do CPA entre todas as unidades do estado na redução da criminalidade. Os números são referentes ao primeiro semestre do ano e foram divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro.

Há um ano e meio comandando a área dos Batalhões responsáveis pelo policiamento nas cidades de Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, Resende, Angra dos Reis e Paraty, Malheiros coleciona premiações. Em 2021, o oficial conquistou a 1ª posição no ranking anual da corporação.

“Esses resultados são reflexos de muito estudo, análise de estatísticas, da mancha criminal, do comprometimento dos comandantes dos cinco Batalhões da PM envolvidos e de toda a tropa, que está na ponta da linha e faz o serviço acontecer. Aproveito para agradecer e também parabenizar o serviço executado por todos eles”, destacou Malheiros.

Durante o encontro, Drable e Malheiros planejaram novas ações a serem colocadas em prática na cidade nos próximos meses. “Estamos articulando estratégias a serem implementadas especificamente em Barra Mansa, com vista a nos tornarmos um modelo de segurança pública no estado”, concluiu o prefeito. Participaram do encontro, o controlador-geral do município, Rodrigo Amorim, e o secretário de Ordem Pública, capitão Daniel Abreu.

Foto: divulgação PMBM