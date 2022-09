A Polícia Civil de Barra Mansa instaurou um procedimento para investigar a morte do ex-diretor do Ilha Clube, José Mário de Oliveira, de 68 anos. José Mário foi encontrado morto na manhã do último sábado (dia 17), em seu apartamento, situado na Rua Pinto Ribeiro, no Centro da cidade. Segundo a polícia, no corpo havia diversos golpes de faca, principalmente no pescoço, na barriga e no tórax. O imóvel estava revirado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a motivação do crime ainda é desconhecida. Há a expectativa de que imagens de câmeras de segurança possam ajudar na busca por pistas.

José Mário de Oliveiro foi uma figura conhecida na cidade e atuou por mais de 20 anos como diretor-secretário do Ilha Clube. O corpo foi sepultado na manhã de domingo (dia 18), no Cemitério Municipal de Barra Mansa.

Foto: Reprodução