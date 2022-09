Um veículo Peugeot, roubado na tarde de sábado (dia 17), no bairro Jardim Amália, foi encontrado no distrito de Califórnia, em Barra do Piraí.

A dona do carro foi assaltada por dois homens, que a surpreenderam próximo ao Hospital Hinja. Uma câmera de segurança registrou o assalto e as imagens viralizaram nas redes sociais.

A Polícia Militar foi acionada e, durante a busca dos criminosos, recebeu a notícia de que o carro estava abandonado no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. O veículo foi encaminhado para delegacia e devolvido à proprietária. Os autores do roubo não foram identificados.

Foto: PM