O Instituto Lóbus Treinamento, Ensino e Pesquisa do Hospital Unimed Volta Redonda lançou o Lóbus Play, uma plataforma de educação streaming para a área da saúde, com conteúdos exclusivos que proporcionam atualização, melhoria na prática assistencial e rede de contatos com outros profissionais. A plataforma é destinada aos técnicos de enfermagem. O objetivo é construir uma comunidade, levar informação de forma acessível, dinâmica e prática a profissionais.

“Essa é uma grande força de trabalho da saúde, que presta o cuidado mais íntimo ao paciente. Por isso criamos o Lóbus Play, para atender à necessidade dos técnicos de enfermagem de educação continuada e capacitação”, disse o presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel. Ele observa que a plataforma é também uma oportunidade para as empresas de saúde investirem em seus colaboradores.

“Através do Lóbus Play, a Unimed Volta Redonda reafirma sua cultura de investir na qualificação dos colaboradores que além de melhorar a qualidade e segurança dos serviços, aumenta a satisfação dos profissionais. Além disso, essa iniciativa de proporcionar formação também colabora com nosso objetivo de transformar Volta Redonda em um Vale da Saúde”, ressalta.

Os conteúdos estão divididos em 8 categorias: desde urgência e emergência, segurança do paciente até neonatologia e pediatria. As gravações foram feitas no estúdio montado dentro do Hospital Unimed Volta Redonda e as cenas práticas dentro da unidade hospitalar e do Instituto Lóbus. As aulas foram produzidas pela equipe assistencial e do instituto, profissionais qualificados com larga experiência e vivência profissional.

A plataforma Lóbus Play, que será atualizada constantemente, está disponível para acessar no desktop, tablet ou celular: IOS e Android.

Acesse o site pelo link: lobusplay.com.br

Comunidade Lóbus Play

A plataforma também proporciona acesso a outros recursos como feed de notícias para as pessoas interagirem. A proposta é utilizar esse canal para divulgar oportunidades, artigos, protocolos de saúde, concursos e abrir salas de discussão. Tudo relacionado ao mercado de saúde.