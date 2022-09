Foi preso, na terça-feira (dia 20), no município de Três Rios, um homem, de 52 anos, suspeito de cometer vários furtos pela região. A prisão foi efetuada na Rua 15 de Novembro, no Centro

De acordo com a Polícia Militar, no carro do suspeito foram encontrados dois aparelhos celulares, um relógio, R$ 1.269 em espécie, além de documentos e cartões das vítimas. Também havia no veículo uma máquina de cartão, que supostamente seria usada pelo criminoso para passar os cartões furtados.

O homem foi levado para a 108ª DP (Três Rios) e ficará à disposição da Justiça.