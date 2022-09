Um homem de 34 anos foi morto a tiros na noite de quarta-feira (dia 21), em Pinheiral. O homicídio foi registrado na Rua das Palmeiras, no bairro de mesmo nome, para onde a Polícia Militar foi acionada para averiguar disparos de arma de fogo. No local, os agentes encontraram a vítima já sem vida e com cápsulas deflagradas ao lado do corpo.

Ninguém foi preso e o crime foi registrado na delegacia da cidade. De acordo com informações recebidas pelos policiais, os criminosos passaram atirando contra a vítima em um Jeep Renegade branco.