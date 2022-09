O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) , a Polícia Civil, por intermédio da DDSD, e a Polícia Militar, através da Corregedoria Geral da Polícia Militar, realizam operação nesta quinta-feira (dia 22) contra uma organização criminosa responsável por furtar combustíveis em dutos da Transpetro. O objetivo é cumprir 4 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão contra os denunciados. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Especializada em Crime Organizado do TJRJ e estão sendo cumpridos nos municípios de Cachoeiras de Macacu, Cosmos, Duque de Caxias e Itaguaí.

A investigação teve início a partir de notícia formulada pela Transpetro, que constatou a ocorrência do furto de petróleo de seus dutos, em dias diversos no mês de janeiro de 2022. Após cientificada de nova despressurização nos dutos, uma equipe da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados seguiu ao local e, ao desembarcarem da viatura, os policiais civis foram surpreendidos por disparos de arma de fogo contra eles. Na ocasião, os policiais encontraram no interior do veículo abandonado no local documentos, telefone celular e outras munições.

A investigação avançou e conseguiu descortinar uma organização criminosa voltada para a prática reiterada de furto qualificado de petróleo de dutos da Transpetro.

Foto: MPRJ