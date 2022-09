Entre os dias 16 e 18 de setembro, os enxadristas do Clube dos Funcionários participaram do Campeonato Brasileiro Escolar de Xadrez disputado em Poços de Caldas-MG. Organizado pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), o torneio contou com a participação de 451 atletas de todo o país.

O jovem prodígio, Luiz Eduardo Nascimento, foi campeão invicto na competição, com incríveis 2.177 pontos de performance, na categoria Sub-8. Com o resultado, Luiz, de apenas 7 anos, se destacou como atleta dominante e está cotado para ser o “Grande Mestre” mais jovem da história do Brasil.

Outros dois representantes da família Nascimento, e irmãos de Luiz, também tiveram resultados positivos no Brasileiro Escolar de Xadrez. Kaio Nascimento foi vice-campeão na categoria Sub-12, com cinco pontos em seis possíveis. Já Nicolas Nascimento foi classificado em 9º colocado no Sub-14, com 3,5 pontos em seis possíveis.

No Sub-18, Pedro Mattos, também atleta Alvigrená, foi o 11° colocado com três pontos em seis possíveis. “É uma satisfação para o Clube acompanhar o brilhante desempenho dos meninos do xadrez. A cada competição, eles nos confirmam a importância da dedicação, do compromisso e incentivo ao esporte na nossa região. Essa premissa está em nosso DNA”, afirmou Gustavo Tramontin, presidente dos Funcionários.

Por conta das recentes conquistas dos irmãos Nascimento, a CBX vai outorgar aos jovens o título de Candidato a Mestre Nacional (CMN). “Só neste ano já são 11 vitórias, os meninos são incríveis e estão muito felizes. A graduação como Candidatos a Mestre Nacional (CMN) vem para coroar nosso trabalho junto ao Clube dos Funcionários, uma parceria que certamente reserva maiores êxitos para o futuro”, ressaltou orgulhoso, Leandro Nascimento, pai e treinador dos jovens.