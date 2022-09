No dia 2 de outubro, data do primeiro turno das Eleições 2022, 4.899 eleitoras e eleitores com algum tipo de deficiência estão aptos a votar no Sul Fluminense, de acordo com Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A maioria dessas pessoas (2.149) declarou à Justiça Eleitoral fluminense ter deficiência de locomoção; já 732 declararam ter deficiência visual e 364, deficiência auditiva. Outras dificuldades não especificadas para o exercício do voto somam 1.654.

Para garantir o pleno exercício do voto desse grupo, nas eleições deste ano, todas as urnas eletrônicas contarão com um vídeo feito por intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras). A tradução indicará a eleitoras e eleitores com deficiência auditiva qual cargo está em votação e qual foi a candidata ou o candidato escolhido.

Já para eleitoras e eleitores com deficiência visual, além do sistema Braille e da identificação da tecla 5 no terminal do eleitor da urna eletrônica, serão disponibilizados fones de ouvido descartáveis. Assim, essas pessoas poderão ouvir o número escolhido e o nome do candidato ou candidata. A sintetização de voz foi aprimorada este ano e, além da qualidade geral do áudio, agora serão falados os nomes de vices e suplentes.

Além disso, a urna eletrônica tem a opção de aumentar ou diminuir o volume do áudio, antes do início da votação. Nesse caso, basta apertar a tecla 3 do terminal do eleitor para aumentar o volume e a tecla 9 para diminuí-lo. Ainda é possível aumentar ou diminuir a velocidade da fala. Nesse caso, a urna irá solicitar que a pessoa aperte a tecla 6 do terminal do eleitor para tornar mais rápida a fala e a tecla 4 para ficar mais lenta.

Ao escolher os locais de votação, a Justiça Eleitoral fluminense busca garantir a acessibilidade de eleitoras e eleitores, que têm até 90 dias antes do pleito para informar à zona eleitoral suas restrições e dificuldades para que suas necessidades sejam atendidas.

No entanto, no dia da votação, mesmo que eleitoras e eleitores com deficiência de locomoção ou mobilidade reduzida não tenham pedido à Justiça Eleitoral fluminense a transferência para seção com acessibilidade, é possível solicitar ao coordenador de acessibilidade do local de votação ou aos mesários o Formulário para Identificação de Eleitor(a) com Deficiência ou Mobilidade Reduzida.

Com o preenchimento do formulário, a condição do eleitor fica registrada em seu cadastro eleitoral. No entanto, essa comunicação não gera alteração em seção ou local de votação. Para isso, após a reabertura do cadastro eleitoral, em 8 de novembro, o eleitor precisará solicitar perante qualquer cartório eleitoral do estado do Rio de Janeiro a mudança da sua seção eleitoral para uma seção com acessibilidade.