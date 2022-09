A população de Volta Redonda, no interior do estado, está sem o serviço público da coleta seletiva, suspenso desde junho. Além do impacto ambiental, a suspensão também afeta a vida de catadoras e catadores de recicláveis que fazem parte das cooperativas que tinham contrato com a prefeitura municipal, segundo a Defensoria Pública do Rio de Janeiro.

Logo após a suspensão do contrato com as cooperativas, a Defensoria, através do grupo de trabalho composto também pela Defensoria Pública da União (DPU), Ministério Público do Trabalho do Rio (MPT-RJ) e Ministério Público Estadual (MPE), ingressou com uma ação civil pública conjunta na Justiça do Trabalho com o objetivo de assegurar trabalho digno a quem faz parte dessas organizações.

No município de Volta Redonda existem três organizações de catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, formalmente constituídas: a Folha Verde LTDA, a Cidade de Aço e a Reciclar VR. Todas atuam sem adequado apoio municipal, em flagrante afronta à Lei.

No começo de 2022, o grupo de trabalho expediu uma recomendação à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda. A medida, contra a instalação de usina de incineração na cidade, pediu também melhorias nas estruturas das cooperativas. Em inspeções realizadas em fevereiro pelo Ministério Público do Trabalho, com participação das Defensorias do RJ e da União e da Prefeitura de Volta Redonda, foram constatadas condições de trabalho inadequadas. Há falta de itens básicos, como iluminação, água potável e instalações sanitárias, e ausência de serviços de capina e de recuperação de instalações danificadas por incêndio.

O plano da implantação da usina não teve continuidade por causa de intervenções da Justiça e do Tribunal de Contas Estadual (TCE). Ainda assim, o Município deixou de renovar o contrato com as cooperativas.

