A Polícia Militar prendeu um homem de 26 anos, no domingo (dia 25), por tráfico de drogas, em Barra Mansa. Na residência dele foram encontrados 480 pinos de cocaína.

Os agentes chegaram até o suspeito após informação de que ele estaria guardando a droga para vender no bairro. Ao chegar no imóvel, os policiais foram recebidos por ele e o pai. O jovem admitiu que estava com a droga, que foi encontrada após revista.

Ele foi preso em flagrante.

Foto: Polícia Militar