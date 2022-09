Quatro bandidos assaltaram nesse fim de semana a loja Frilat, localizada na Rua Assembleia de Deus, no bairro Laranjal, em Volta Redonda. Segundo informações de testemunhas, o quarteto estava em um Corsa vinho e pelo menos um deles estava armado.

Do estabelecimento, os criminosos levaram cerca de R$ 500, produtos da loja, um iPhone, além do celular, documentos e cartões de banco de um funcionário. O rapaz chegou a jogado ao chão e ameaçado com uma pistola por um dos assaltantes.

O crime foi registrado na 93ª DP mas, até o momento, ninguém foi preso.

Foto: Reprodução