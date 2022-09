O Departamento de Informação, Programação e Avaliação (DIPA), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, faz um apelo aos pacientes que estão na fila para as cirurgias de catarata, e que trocaram seus números de telefone, que retornem ao departamento para atualizar o contato.

“Já reiniciamos as cirurgias e pedimos aos pacientes que também se atentem às chamadas telefônicas, porque estamos entrando em contato e muitos não estão nem atendendo a ligação”, alertou a responsável pelo DIPA, Sheila Rodrigues Dias Filgueiras.

A responsável pelo DIPA explica que o departamento liga, em média, de três a quatro vezes para o paciente, e quando ninguém atende, passa para o próximo nome da fila de espera. Em algumas ocasiões, o setor liga novamente para contatos que já haviam recebido tentativas anteriormente, mas sem sucesso.

“Algumas pessoas chegam a procurar o setor, perguntando sobre a previsão da cirurgia, e em muitos casos são situações que já ligamos e o paciente não atendeu. E outras pessoas vão entrando na fila e damos prioridade para quem atende”, afirmou Sheila.

As cirurgias são realizadas por meio do projeto “Revi-VER” – programa que oferece exames e cirurgias de catarata para pessoas que aguardam na fila do SUS (Sistema Único de Saúde).

Podem se inscrever no programa Revi-VER qualquer morador de Volta Redonda que já tenha sido diagnosticado com catarata. A pessoa ou familiar deve procurar o DIPA, que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no antigo hospital Santa Margarida, no bairro Niterói. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário levar o Cartão SUS ou CPF e documento com foto do paciente.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.