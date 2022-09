Pela 14ª vez consecutiva, o prêmio da Mega-Sena acumulou e está estimado em R$ 300 milhões para o próximo sorteio. Isso porque ninguém aceitou as seis dezenas do concurso 2.524, realizado na noite desta quarta-feira (dia 28), em São Paulo. O prêmio era de R$ 201,9 milhões. As dezenas sorteadas foram: 03 – 20 – 22 – 37 – 41 – 43.

O próximo concurso será realizado no sábado (dia 1º) e as apostas poderão ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela Internet.

Nesta quarta, 404 apostas acertaram a quina e faturaram um prêmio individual de R% 43.914,62. Já os 30.194 acertadores da quadra vão receber R$ 839,40 cada.