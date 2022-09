A Polícia Civil investiga três jogadores do Botafogo-SP, de Ribeirão Preto, time da Série C do Brasileirão. Os atletas Alexis Lucas Delgado, João Diogo Jeninngs e Eduardo Barbosa Hatamoto são suspeitos pelos crimes de estupro e agressão contra uma mulher, de 27 anos. O caso teria acontecido na madrugada da última segunda-feira (dia 26), em um hotel na Zona Portuária do Rio. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento devem ajudar nas investigações.

A vítima registrou Boletim de Ocorrência e passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Segundo informações da Folha de São Paulo, após a vitória sobre o Volta Redonda, no último domingo (dia 25), a equipe retornou para o Hotel Intercity Porto Maravilha, onde estava hospedada, e, por volta da 0h30 de segunda-feira, os três atletas saíram do local sem conhecimento do clube e foram à uma boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, a mulher teria “trocado beijos” com um dos jogadores e, posteriormente, mantido relações sexuais com ele de forma consensual no hotel onde estava hospedado. Na ocasião, segundo a moça, o atleta não usou preservativo, contrariando a vontade dela. Outra acusação é de que os outros dois rapazes invadiram o quarto do hotel com a intenção de também fazer sexo com ela. Com a negativa, eles passaram a xingar e um deles agrediu a mulher, que denunciou o caso, inicialmente, na recepção.

Em nota, o Botafogo afirmou que aguardará a conclusão das investigações e reafirmou seu repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres. “Nesta tarde, após conversa entre as partes, o atacante Lucas Delgado já teve o

seu contrato rescindido. Eduardo Hatamoto e João Diogo também foram punidos

por infração disciplinar. O Botafogo também informa que aguardará a conclusão

das investigações para decidir quais outras atitudes serão tomadas sobre os dois

atletas”, diz a nota divulgada pelo clube.

Foto: Reprodução