O Volta Redonda encerrou na manhã de quinta-feira (dia 29), a preparação em casa para a primeira partida da semifinal da Copa Rio 2022. Nesta sexta (dia 30), a delegação viaja para Campos, onde no dia seguinte enfrenta o Americano, às 15h, no estádio Ary de Oliveira. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (dia 5), às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Esta não será a primeira vez que as equipes irão se enfrentar neste ano. Pela A2 do Campeonato Carioca, o Voltaço venceu por 1 a 0 em partida também disputada fora de casa, mas no estádio Ferreirão. “Tivemos uma semana cheia, conseguimos descansar um pouco desta rotina pesada de jogos que estamos tendo e também nos prepararmos para esta importante partida”, destacou o zagueiro Thomas Kayck.

Autor do gol tricolor nas quartas de final da competição, Thomas cita a importância da competição, a única que resta nesta temporada para o Voltaço. “O Americano é um time mais qualificado, já jogamos contra eles na A2 e sabemos que será um confronto muito difícil. Porém, sabemos da importância que é a Copa Rio para o clube, vale vaga na Copa do Brasil e vamos em busca da vitória e da classificação para a final, seguindo firme em busca do título”.

O Voltaço contará com o retorno do lateral-direito Iury, que estava suspenso no final de semana e não entrou em campo na eliminação para o Botafogo-SP pela Série C. Já falando em desfalques, o lateral-direito Wellington Silva, que fez uma cirurgia no joelho esquerdo, o meio-campo Mauro Gabriel e o atacante Wendson estão vetados pelo Departamento Médico. O time dirigido pelo técnico Rogério Corrêa não tem nenhum jogador suspenso para este confronto.

