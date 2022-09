Em sua última visita ao sul fluminense antes das eleições, o Deputado Federal Júlio Lopes (PP), esteve em Volta Redonda na noite desta quinta-feira (dia 29), onde se reuniu com cerca de 300 apoiadores no Clube da Bocha, na Vila Santa Cecília. O evento contou com as presenças do ex-vereador de Volta Redonda, Maurício Pessoa, do ex-secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, do Dr. Rodrigo Valério, ex-diretor da União Hospitalar, além do vereador de Barra Mansa, Daniel Maciel.

Durante o encontro com lideranças políticas e empresários do município, Júlio Lopes destacou seu comprometimento e trabalho pelo Sul Fluminense, destacando algumas ações realizadas na Cidade do Aço durante seu mandato.

Apenas no último ano, o parlamentar destinou mais de R$ 1 milhão para a saúde pública municipal, para as reformas da UPA do Santo Agostinho e reforma do Hospital Nelson Gonçalves (antigo Cais do Aterrado), além trabalhar para a chegada de 12 novos veículos e uma ambulância para reforçar as Unidades Básicas de Saúde.

“Saiu desse nosso encontro com uma grande energia e com a certeza que fizemos um bom trabalho pela população de Volta Redonda. É muito bom poder olhar nos olhos das pessoas e ver que acreditam no seu trabalho e confiam nas suas propostas. É é justamente essa confiança que reforça o meu compromisso em ser um deputado que trabalha para atender as demandas da população, desburocratizando o dia a dia e buscando soluções que simplifique a vida do cidadão. O cidadão de Volta Redonda e do Sul Fluminense pode continuar contando com a minha vontade em fazer cada vez mais pela região”, afirmou Júlio Lopes, que é o autor da lei que utiliza o CPF como único documento necessário para registro do SUS, além da criação da Nova Carteira de Identidade Nacional, oferecendo mais segurança à população.

Para Maurício Pessoa, a grande presença da população no encontro só reforça a identidade criada pelo deputado federal na região sul fluminense, em especial em Volta Redonda. Para ele, nestas eleições é muito importante dar qualidade ao voto para escolher políticos de qualidade, que realmente apresentam um trabalho que atenda as demandas da população.

“Estou há 20 anos ao lado do Júlio Lopes exatamente por esse motivo. Eu conheço o seu trabalho, a maneira em que ele leva a sério os seus projetos na Câmara Federal e o comprometimento que ele tem em tudo o que ele se propõe a fazer. E esse voto de qualidade passa por isso, você escolher um político que seja humano, sente com você e entenda a necessidade de determinada região, e abraçar aquela causa. E isso ele sempre fez com muita sabedoria. Por isso, todos aqui e as famílias de Volta Redonda escolheram abraçar Júlio Lopes como o nosso deputado Federal”, exaltou Maurício Pessoa.

Foto: divulgação