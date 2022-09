Um idoso de 60 anos é procurado pela Polícia Civil suspeito de manter a mulher e duas filhas em cárcere privado por 22 anos. A residência fica em uma área rural no distrito de Pentagna, em Valença, tem condições precárias e fica em um local de difícil acesso.

Contra ele há um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, expedido em 2007.

Os policiais foram ao local após uma denúncia de ameaça do idoso a vizinhos. Ele fugiu por uma área de mata e não foi encontrado. De acordo com a Polícia Civil, três mulheres, a esposa e duas filhas do fugitivo, estavam na casa.

Os agentes não conseguiram confirmar a idade das filhas porque elas não foram registradas e, por isso, não possuem documentos de identificação civil. A polícia também apurou que elas nunca frequentaram escola e eram desestimuladas a receber atendimentos de saúde no município.

A mulher contou que a filha mais nova nasceu em casa porque o marido a impediu de fazer pré-natal e também a proibiu de ser assistida no momento do parto.

A ação foi realizada em conjunto com a Guarda Municipal e, cumprindo ordem judicial, as três mulheres foram retiradas do cárcere privado e estão abrigadas na casa de parentes. Segundo a Polícia Civil, o restante da família acreditava que a mulher do foragido já tivesse falecido. Na residência foram encontradas uma espingarda calibre 28 e várias munições.

Foto: Polícia Civil