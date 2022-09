Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na noite da quinta-feira (dia 29), em Itatiaia, diversas mercadorias piratas que estavam sendo transportadas em um veículo que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra. A apreensão ocorreu durante a fiscalização relativa à Operação Eleições 2022 na altura do km 324.

Na ocasião, a equipe abordou um veículo com placas do Rio de Janeiro, tendo como ocupantes quatro jovens com idades entre 25 e 27 anos. Aos agentes os rapazes informaram q são moradores da Ilha do Governador no Rio e que haviam ido ao Braz em São Paulo para comprar roupas. Ao ser verificada a mercadoria transportada pelos indivíduos foram constatadas várias peças de vestuário, como camisas, bermudas, cuecas, meias, bonés, cópias de marcas famosas (Adidas, Lacoste, Nike, High, etc.); relógios (G-Shok e Cassio); óculos (Oakley); todas sem notas fiscais e com indícios de falsificação (mercadoria “pirata”). Ao todo, foram apreendidas 281 camisas; nove relógios; oito óculos; 21 cuecas; sete bermudas; 19 bonés; e 22 meias.

A ocorrência encaminhada à 99ª DP (Itatiaia), onde os indivíduos foram ouvidos e liberados. Cabe lembrar que o artigo 236 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737) determina que nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antecedentes às eleições, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito. A Polícia Civil ficará responsável pela apuração e investigação dos fatos.

Foto: Divulgação PRF