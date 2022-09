Para garantir que as eleições deste domingo (dia 2) transcorram em clima de paz em todo o território fluminense, a secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro elaborou um planejamento especial de segurança. Segundo o comando, serão empregados extraordinariamente cerca de 16 mil policiais militares para atuar no patrulhamento de vias públicas, locais de votação, escolta das urnas e segurança de prédios que vão abrigar as instituições responsáveis pelo pleito eleitoral.

Elaborado pela subsecretaria de Gestão Operacional, o planejamento prevê policiamento dos 4.844 locais de votação a cargo dos batalhões operacionais de área, o que inclui o 28º BPM, com sede em Volta Redonda e responsável ainda pelo policiamento nas cidades de Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro. Somados, esses quatro municípios reúnem 395.217 eleitores.

O plano especial para as eleições tem início às 8h de sábado (dia 1º) e se estende até a noite de domingo. A missão dos PMs começa com a escolta para o transporte das urnas às seções eleitorais, segurança dos locais de votação antes, durante e depois do pleito, e acompanhamento para o retorno das urnas ao TRE. Em 85 locais de votação, considerados sensíveis, o transporte das urnas será feito com a utilização dos veículos blindados da corporação.

Monitoramento centralizado no CICC

O Grupamento Aeromóvel (GAM) disponibilizará quatro aeronaves, que estarão sobrevoando e gerando imagens em tempo real para a central de monitoramento instalada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que, por sua vez, estará interligado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília e com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ).

Conforme a secretaria de Polícia Militar, na capital fluminense, as vias expressas terão patrulhamento reforçado, com emprego de unidades especializadas: Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), Grupamento Tático de Motociclistas (GTM) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom. Ainda segundo a PM, o policiamento nas rodovias estaduais, tanto na região metropolitana como no interior, será também intensificado sob comando do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

As unidades subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE) ficarão de prontidão para eventuais demandas, como é o caso do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), BPChq e o Batalhão de Ações com Cães (BAC). O Bope atuará ainda com duas equipes avançadas – uma baseada no 22º BPM (Maré) e outra no 7º BPM (São Gonçalo).