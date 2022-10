Em reta final de campanha, para as eleições que acontecem no domingo (dia 2), o candidato a deputado federal pelo União Brasil, Samuca Silva, segue em ação buscando reforçar suas propostas e projetos junto aos eleitores, para um mandato na Câmara, em Brasília. Além disso, ele tem deixado claro que terá atuação combativa na fiscalização ao Executivo Federal.

Durante atividade de campanha em Volta Redonda nesta terça-feira, Samuca, fez menções importantes sobre a importância de garantir os investimentos necessários para reforçar a infraestrutura viária da região. Para o ex-prefeito de Volta Redonda, que entregou a Rodovia do Contorno, após 40 anos, as novas pistas de subida e descida da Serra das Araras precisam sair do papel.

“Vou cobrar e muito da concessionária e do Governo Federal, que a Serra das Araras ganhe, enfim, as novas pistas. Esse é um projeto que há anos está previsto e nunca foi colocado em prática. O desenvolvimento econômico do Sul Fluminense necessita disso para poder deslanchar. Não é admissível que, sempre que há um acidente na rodovia, todo tráfego de carga e de passageiros fique interrompido”, explicou Samuca.

Não só a Rodovia Presidente Dutra está no foco de Samuca, caso seja eleito deputado federal. A retomada do Aeroporto Regional Vale do Aço será buscada pelo candidato. O objetivo é a inclusão do Aeroporto na próxima licitação federal de aeroportos, para que as obras sejam iniciadas e o projeto saia do papel, contribuindo, inclusive, para o futuro Polo Metalmecânico.

“O desenvolvimento do Sul Fluminense só tem a ganhar com a retomada do Aeroporto. Vai ser a oportunidade de aproximar ainda mais a nossa região dos grandes centros. Temos exemplos importantes pelo país. Vários estados contam com aeroportos regionais, favorecendo o escoamento de produção, a atração de turistas e o trânsito de passageiros. O Sul do Estado do Rio está atrás nesse quesito. Vou brigar por isso em Brasília”, comentou Samuca.

Outro ponto de impacto na infraestrutura da região abordado por Samuca nas conversas com eleitores tem sido as concessões das rodovias federais que cortam a região, a rodovia Lúcio Meira, BR 393, e a rodovia Rio-Santos. Para o candidato, ambas estradas precisam ser fiscalizadas de perto para receberem investimentos necessários.

“Infelizmente, a BR 393 passa por um processo de caducidade na ANTT. Em breve, a rodovia voltará a ser licitada, sem que a primeira concessão tenha feito duplicações em trechos importantes. Como deputado, vou fiscalizar de perto. Assim, também farei com a nova concessão em operação na Rio-Santos. Fiscalizar para que as duplicações previstas aconteçam, além da garantia das devidas melhorias”, esclareceu Samuca.

Samuca lembrou da conquista que teve quando foi prefeito, conseguindo a municipalização do trecho urbano da BR 393. Agora, pretende usar a prerrogativa de deputado federal para buscar que o Dnit assuma de vez a manutenção da Rodovia do Contorno, visto que a Prefeitura de Volta Redonda já é responsável pelo trecho da rodovia Lúcio Meira que corta o centro da cidade.

“Hoje, a Rodovia do Contorno está sem manutenção adequada. Vou cobrar do DNIT, que assuma a responsabilidade da estrada, fazendo as manutenções devidas, como o município já faz da BR 393, no trecho municipalizado. Com o órgão federal assumindo seu papel, deveremos trabalhar para melhorias necessárias, como no trevo de entrada do bairro Santo Agostinho, por exemplo”, disse o candidato a deputado federal, Samuca Silva.