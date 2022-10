Uma filial da Drogaria Retiro, localizada na Avenida Antônio de Almeida, no Retiro, foi alvo de um assalto ocorrido na noite do último domingo (dia 2), em Volta Redonda. De acordo com a Polícia Militar, um homem descrito pela funcionária como “magro, de estatura mediana e usando casaco cinza, calça preta e máscara” entrou no estabelecimento anunciando o assalto. Ele levou do caixa a quantia de R$ 430. O crime foi registrado na 93ª DP, mas, até o momento, ninguém foi preso.