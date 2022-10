O Portal dos Procurados, um programa do Disque-Denúncia, divulgou nesta terça-feira (dia 4) a foto do homem identificado como José do Carmo, de 60 anos, suspeito de manter a esposa e as duas filhas em cárcere privado por mais de duas décadas, em Valença. A Polícia Civil segue a procura de José e pede ajuda da população em informações que possam ajudar a desvendar seu paradeiro. O homem já era procurado pelo crime de homicídio qualificado desde 2006.

Cárcere privado

Após denúncia feita por vizinhos, os agentes foram ao imóvel em Valença, onde encontraram a mulher de José, de 48 anos, e as filhas, de 19 e 25 anos. No imóvel, ainda foram apreendidas uma espingarda calibre 28 e munições. As três mulheres foram acolhidas pela irmã da esposa do criminoso, que fugiu.

Qualquer informação que possa ajudar a Polícia a encontrá-lo pode ser passada pelos telefones (24) 2452-3769, (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; ou através do APP “Disque Denúncia RJ”.

O anonimato é garantido.

Homicídio qualificado

José do Carmo foi indiciado em 2006, por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele também é acusado de matar um homem a pauladas, em 2001, no município de Barra do Piraí. Desde então, José é considerado foragido da Justiça.

Foto: Divulgação/Portal dos Procurados