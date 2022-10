Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo prenderam, nesta quarta-feira (dia 5), uma mulher acusada de estupro de vulnerável. Ela foi capturada na localidade do Morro do Castro, naquela cidade, após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade.

De acordo com as investigações, a acusada permitiu que o companheiro mantivesse relação sexual com sua filha, de forma reiterada, desde os 7 anos da vítima. Em razão dos abusos, a menina gerou um filho, que foi subtraído pela mãe dela. O homem foi preso pelo crime anteriormente.

Contra a mulher, os policiais cumpriram mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de São Gonçalo. A mulher será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Foto: Polícia Civil