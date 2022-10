A cena política do Sul do Estado do Rio de Janeiro perdeu um de seus principais personagens. Na madrugada de quinta-feira (dia 6), faleceu o prefeito de Piraí, Arthur Henrique Gonçalves Ferreira (PSC), aos 73 anos.

Tutuca, como era conhecido, lutava contra um câncer no fígado há seis meses e se encontrava internado num hospital em Resende desde o dia 30. Formado em Matemática e Administração de Empresas, ele lecionou em escolas de Piraí, foi bancário e funcionário da Light. Foi também vice-presidente do Detran e deputado estadual.

Pai do deputado estadual reeleito Gustavo Tutuca (PP), Arthur Tutuca era uma das mais tradicionais lideranças políticas da região. Ele cumpria seu quarto mandato à frente do governo de Piraí, tendo sido prefeito de 1990 a 1996 e de 2004 a 2012, período em que conseguiu se reeleger.

Nas eleições de 2020, foi novamente eleito para comandar a prefeitura. Em seu lugar, assume o vice-prefeito, Dr. Ricardo Passos (Patriota).

O sepultamento aconteceu no final da tarde de quinta-feira, no cemitério municipal de Piraí.Como homenagem, foi decretado Luto Oficial de sete dias em todo o território do município. Tutuca deixa a esposa Vânia, os filhos Gustavo, Arthur e Henrique e quatro netos.

Pesar

O governador Cláudio Castro (PL) emitiu nota de pesar lamentando morte do prefeito de Piraí. “É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento de Arthur Henrique Ferreira, o Tutuca, que por quatro mandatos esteve à frente da prefeitura de Piraí. Meu grande amigo, Tutuca foi um político atuante, que ficou conhecido pelo diálogo e pela vontade de melhorar a vida da população do Sul Fluminense. E deixa um imenso legado para a cidade que tanto amava”, disse Castro, manifestando solidariedade aos familiares, “entre eles o deputado Gustavo Tutuca, aos amigos e a todo o povo do município de Piraí”.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves (PROS), também expressou seu pesar pela morte do político. “Tutuca era uma vitrine ambulante de políticas públicas. Tive o prazer de conhecê-lo e me espelhar em suas ações pela cidade de Piraí. A região perde um líder. Mas o seu legado jamais será esquecido. Nossos sentimentos à família e muita força à Vânia Fajardo, sua esposa, e aos seus filhos Gustavo, Arthur e Henrique”, afirmou o prefeito.

A prefeitura de Pinheiral decretou Luto Oficial de três dias em memória e respeito ao falecimento do político. Foi com o apoio de Tutuca que o município, que era distrito de Piraí, alcançou a sua emancipação político-administrativa em 1995.

No período de luto as bandeiras municipais ficam a meio-mastro em todo território do município. Ficam suspensos qualquer festividade institucional, inaugurações e outros enquanto perdurar o luto oficial decretado.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) também prestou condolências e solidariedade à família e amigos do político. Na sessão plenária, no início da tarde de quinta-feira, os parlamentares presentes e os que se encontravam de forma remota fizeram um minuto de silêncio em memória a Tutuca.

Foto: reprodução