A Patrulha Escolar de Volta Redonda realizou 95 atendimentos presenciais em unidades escolares, em setembro. O serviço especializado, reativado este ano pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), tem obtido a aprovação da comunidade escolar. Entre os destaques do serviço estão: de 22 mediações de conflitos, solucionados de forma positiva; realização de cinco palestras sobre Educação no Trânsito; condução de quatro casos à 93ª DP (Delegacia de Polícia), além de 15 autuações de trânsito em frente às escolas, como a ocupação de vagas para deficientes, condutor sem capacete e estacionar sobre o passeio.

A Patrulha Escolar é formada por um homem e uma mulher da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), capacitados para lidar com os meninos e as meninas de forma pessoal única. O serviço é acionado através de Whatsapp, obtendo um rápido retorno no atendimento e agilidade na solução de problemas.

“As patrulhas especializadas tratam diretamente com a sociedade, seja através das visitas de acompanhamento seja pelas redes de Whatsapp, que torna a assistência mais rápida. A presença de um homem e uma mulher é justamente para o atendimento específico, que prioriza a pessoalidade. Fazemos a segurança pública de forma diferenciada e mais próxima do cidadão, resolvendo os problemas com mais agilidade”, explicou o secretário o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Fotos: Divulgação/Secom PMVR