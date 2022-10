Uma roda de conversa, promovida pelo Setor Pedagógico Institucional (SPI) e o curso de Medicina foi oferecida a alunos nesta segunda-feira (dia 10), em razão da passagem pelo Dia Mundial da Saúde Mental, comemorada nesta data. O evento ocorreu no Centro Histórico Dauro Aragão, localizado no campus Olezio Galotti, em Três Poços.

O encontro foi conduzido por duas psicólogas, Soraya Ferreira, do SPI e Sônia Garcia, da Medicina. Soraya conta que a transição do estudante para a vida acadêmica requer dele muitas habilidades socioemocionais, que às vezes ainda não adquiriu. “Esse ambiente novo, acrescido de uma rotina mais exigente pode desencadear nele um transtorno mental”, ela afirmou.

Segundo ela, as pesquisas apontam que durante a formação o aluno vive enfrentamentos variados, que também podem produzir doenças emocionais. “Por isso precisamos falar sobre o assunto, ajudá-los a encontrar caminhos para superar as dificuldades e oferecer o apoio da IES para que seu processo de formação possa ser concluído de forma saudável”, concluiu.

Carolina Almeida de Moraes, aluna de Medicina participou ativamente da roda de conversa e deu sua opinião sobre a iniciativa: “Acho muito importante a gente falar sobre saúde mental, principalmente para pessoas que fazem parte de um recorte, no meu caso, sou LGBT, dentro de um curso que a maioria não é, acaba que a saúde mental é um tema que me atravessa desde muito cedo. Ver que a faculdade se interessa por este tema e nos oferecer é muito importante. Mas eu acho também que além de além de ofertar a gente precisa pensar de maneira deste assunto chegar em mais lugares, em pessoas que não pensam sobre isso. Porque no final todo mundo precisa. Eu me sinto acolhida e acredito que sem saúde mental a gente não consegue manter o resto de nossa saúde física”, avaliou a aluna.

No dia 18 deste mês, às 17 horas, haverá uma nova roda de conversa, desta vez com a médica Ângela Guidorene e o psicólogo e aluno de Medicina Caio Tulio Esteves, nas dependências do SPI, também no campus Olézio Galotti, em Três Poços, direcionada à toda comunidade acadêmica.

Foto: divulgação