Um supermercado no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, foi assaltado por três homens nesta segunda-feira (dia 10). Conforme o registro feito na 90ª DP, o trio fugiu levando R$ 23.460 e um relógio digital, avaliado em R$ 3,2 mil.

De acordo com as vítimas, os criminosos, armados com pistolas, renderam um idoso de 62 anos e levaram o seu veículo. Com base em informações de GPS do aparelho digital levado, a Polícia Militar realizou buscas no bairro Vila Brasília e nas proximidades, em Volta Redonda, mas não encontrou nenhum suspeito.