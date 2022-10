Uma ação da Polícia Civil de Macapá, com o apoio da 93ª DP (Volta Redonda), prendeu na manhã desta terça-feira (dia 11), na Vila Santa Cecília, um homem, de 24 anos, acusado de participação em um esquema fraudulento que causou prejuízo de mais de R$ 200 mil em consórcios.

O estelionatário foi localizado após trabalho de investigação feito por policiais do setor de inteligência da 93ª DP, coordenados pelo delegado titular, Luiz Jorge Rodrigues da Silva. Segundo a Polícia Civil, ‘o mandado de prisão versa pela autoria inquestionável na prática do crime previsto no artigo 171 do código penal’. O alvo é acusado de se apresentar como representante de empresa financeira, oferecer consórcios de veículos e imóveis e, após os pagamentos dos lances, não entregar o bem contratado.

Operação Estratégia Fraudulenta

A Operação Estratégia Fraudulenta foi deflagrada nesta terça-feira e cumpriu mandados de prisão contra um grupo que utilizava a mesma estratégia criminosa de venda. Ao todo, cinco pessoas foram presas, sendo a maioria na cidade de Macapá.

De acordo com as investigações, a ação da quadrilha fez, ao menos, 16 vítimas, gerando prejuízo de cerca de R$ 200 mil. Também foram realizados 77 registros de ocorrências com dano patrimonial de mais de R$ 753 mil informado pelos consumidores.

Foto: Divulgação