O ator José Dumont, de 72 anos, que foi preso em flagrante, no dia 15 de setembro, pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças teve a liberdade concedida por decisão da desembargadora Suimei Meira Cavalieri, da 3ª Vara Criminal.

Ele está preso na Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, na Zona Norte do Rio. A decisão judicial é da última terça-feira (dia 11). Na decisão, a desembargadora determinou que o ator seja monitorado por tornozeleira eletrônica.

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), ao chegar na casa do ator, no Catete, se deparou com cerca de 240 arquivos, entre imagens e vídeos, de pornografia infantil. Os agentes também encontraram um comprovante de depósito bancário para a vítima original de abuso sexual que motivou a operação de busca e apreensão. O artista já era investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) pelo estupro de um menino de 12 anos, que teria recebido os mil reais do ator após o crime.

Na decisão que converteu a prisão em flagrante do ator José Dumont em preventiva, por armazenar pornografia infantil, em audiência de custódia, o juiz Antonio Luiz da Fonseca Lucchese, argumentou que “a situação tem contornos de gravidade” ao apontar, no documento, que teriam sido encontrados com o ator cerca de 240 arquivos, entre imagens e vídeos, o que indicia reiteração criminosa.

Confrontado com as imagens de pornografia infantil apreendidas em seu celular e no seu computador pessoal, o ator confirmou, em depoimento prestado à polícia que elas eram de sua propriedade e faziam parte de um “estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros”.

Com informações do Extra