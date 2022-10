Uma ação da Polícia Militar, realizada no feriado de quarta-feira (dia 12), resultou na apreensão de 3,6kg de maconha, em Resende. O flagrante ocorreu em um apartamento localizado na Rua das Hortências, no bairro Cidade Alegria. A droga estava dividida em quatro tabletes. Além do entorpecente, foram apreendidos uma balança digital, material para endolação e dois celulares.

De acordo com a PM, dois rapazes dividem o imóvel. Um deles foi levado para a delegacia, disse trabalhar como pizzaiolo e contou que não tinha conhecimento sobre a droga no quarto do colega. Ele foi liberado. Já o suspeito, que não estava na casa, foi autuado por tráfico de drogas.

Foto: Divulgação / Polícia Militar