O Boletim Interno da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, divulgado na noite desta terça-feira (dia 18), oficializou três mudanças em delegacias da região. A mais emblemática é a dispensa do delegado Ronaldo Aparecido da titularidade da 89ª DP (Resende). Ele foi

removido para a 91ª DP (Valença).

O posto de Ronaldo em Resende será assumido por Michel Floroschk, que nos últimos 13 meses comandou a 90ª DP (Barra Mansa). Anteriormente, Floroschk ocupava justamente a titularidade da unidade policial com sede no município da região das Agulhas Negras.

Fechando a dança das cadeiras promovido pela secretaria de Estado de Polícia Civil, o delegado Flavio Almeida Narcizo foi transferido de Valença para Barra Mansa.