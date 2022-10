Dois homens foram presos em flagrante, na tarde de terça (dia 18), no Centro de Barra Mansa, após serem flagrados dentro de um carro ameaçando um rapaz com uma arma em punho.

Na delegacia, os policiais informaram que passavam pela Avenida Francisco Vilela, onde viram um Citroën Picasso atrapalhando o trânsito. Ao se aproximarem, viram que um jovem estava sob ameaça. Neste momento, o homem que empunhava uma pistola jogou a arma no console do veículo.

Os agentes apreenderam a pistola calibre 9 milímetros equipada com o chamado kit rajada, acessório que aumenta o poder de fogo da arma. Também foram recolhidos 24 munições, um cinto de guarnição e os celulares dos suspeitos.

Os dois presos admitiram que estavam ameaçando o rapaz, de 23 anos, pois eles são de facções rivais do tráfico. De acordo com a PM, o jovem de 25 anos é apontado como chefe do tráfico no bairro Cotiara. Ele tem antecedentes criminais, assim como o outro suspeito preso. Os três foram levados para a delegacia de Barra Mansa. Os dois homens ficaram presos por porte ilegal de arma e associação para o tráfico de drogas, enquanto o jovem ameaçado, depois de ouvido, foi liberado.