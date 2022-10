Um rapaz, de 19 anos, foi morto a tiros na madrugada de terça-feira (dia 18), em Paraíba do Sul. Identificado como Yran Ventura Supriano, a vítima foi baleada e atingida na cabeça e nas costas, vindo à óbito no local. O crime ocorreu na Rua do Lago, no bairro Salutaris.

Segundo testemunhas, dois suspeitos dispararam contra o alvo e fugiram posteriormente em uma motocicleta em direção à Rodovia Lúcio Meira. O caso foi registrado na delegacia da cidade.