AgwndeRF PRENDE INDIVÍDUO COM MANDADO DE PRISÃO NA DUTRA

Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam na noite de quarta-feira (dia 19), na Dutra, um homem de 49 que estava com mandado de prisão em aberto. A prisão ocorreu por volta das 19h15, no km 233, no posto PRF de Caiçara, em Piraí. Durante a abordagem ao veículo com placas de Teresópolis, foi verificado por meio de consulta aos documentos do condutor, que o mesmo estava com mandado de prisão expedido em junho deste ano, pela 1ª Vara da Família da Comarca de Teresópolis/RJ.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e encaminhado à 94ª DP (Piraí) para registro do cumprimento do mandado de prisão.

Divulgação PRF