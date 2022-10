Os estudantes do projeto ‘Transformar’ se divertiram no último dia 11. Em parceria com o Teatro Gacemss, a Transporte Excelsior promoveu um evento em homenagem ao Dia das Crianças, com direito a atividades recreativas no Bambini Pizza Park, localizado no Santo Agostinho.

A festa contou com a participação da Cia Ribalta, grupo que apresentou uma peça teatral infantil. “Essa comemoração permite a identificação das crianças com o papel que ocupam e o sentimento de pertencimento em seu lugar na sociedade, fazendo com que se sintam valorizadas, especiais e amadas”, explicou a professora Carmela Duarte.

O ‘Transformar’ começou a ser desenvolvido em 2006 e já recebeu mais de 100 crianças. A iniciativa oferece reforço escolar do 1º ao 5º ano aos filhos dos funcionários da empresa e às crianças matriculadas em escolas municipais da região no contraturno das aulas regulares.

Para Priscila Perrut, assistente social da Transporte Excelsior, a proposta contribui para o desenvolvimento intelectual e pessoal dos alunos. “Mantemos o compromisso de responsabilidade social com a criança, contribuindo com a sociedade e oferecendo novas oportunidades por meio da educação. Comemorar o Dia das Crianças se tornou uma tradição em que os pequenos aprendem ainda mais sobre o respeito aos colegas. É uma data especial para promover momentos de lazer”, declarou.

Foto: divulgação