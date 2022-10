Para ampliar, informar e esclarecer sobre as ações intersetoriais da assistência social e do esporte, a Jornada Auxílio Brasil Social e Esporte fez escala em Volta Redonda, na terça-feira (dia 18). Durante o dia de reunião técnica, foram apresentadas as cestas de benefícios dos programas sociais e as principais inovações no Auxílio Brasil. O evento também serviu para ampliar o diálogo entre os técnicos do Ministério da Cidadania e os gestores municipais.

A abertura do evento, realizado no auditório do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), contou com a presença do secretário executivo do Ministério da Cidadania, Luiz Galvão, do secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, Júlio Saraiva, e do presidente da Fundação Oswaldo Aranha (mantenedora da UniFOA), Eduardo Prado.

Durante a fala de apresentação, o secretário executivo Luiz Galvão frisou que os pontos fortes do Programa Auxílio Brasil são as políticas estratégicas e integradas que garantem a autonomia das famílias. “Essa é a nova realidade do programa de transferência de renda. Programa simplificado, com cestas de benefícios que integram várias políticas públicas de saúde, de educação, de esporte, de emprego e renda e de assistência social”, disse.

O encontro em Volta Redonda contou com a presença de gestores de cerca de 20 municípios fluminenses que atuam diretamente no atendimento ao público beneficiado pelos programas sociais e esportivos do governo federal. Participaram da jornada os profissionais e gestores da região da cidade de Volta Redonda, dos municípios das regiões do médio paraíba, centro-sul e Baía da Ilha Grande.

“Uma das formas de promover a autonomia das pessoas é por meio do conhecimento e das informações sobre os seus direitos. Evento como a Jornada Auxílio Brasil é uma forma que temos de chegar até a população que mais precisa, por meio dos trabalhadores do SUAS, para que a população possa conhecer o leque de possibilidades e os inúmeros programas sociais desenvolvidos”, avaliou a secretária nacional da Assistência Social do Ministério da Cidadania, Maria Yvelônia.

Além das apresentações feitas pelos secretários, foram promovidos painéis, rodadas de perguntas e relatados exemplos de boas práticas e gestão locais. Durante o dia de trabalho, o público participou dos painéis: A Política de Assistência social e a Emancipação do Cidadão; Intersetorialidade Esportiva; Modernização do Cadastro Único; Rotas de Emancipação; o Esporte como instrumento de Transformação Social e Lei de Incentivo; e Termo de Adesão e IGD.

Na área social do Ministério da Cidadania, também estiveram presentes o secretário nacional de Renda de Cidadania (Senarc), Valter José Ribeiro, o secretário nacional do Cadastro Único, Tércio Brandão, e o secretário nacional de Inclusão Social e Produtiva, Delcimar de Oliveira.

Esporte transforma

Além dos temas da assistência social, os profissionais tiveram contato com as políticas públicas na área esportiva. A secretária nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Fabíola Molina, explicou para os gestores o papel do esporte como ferramenta de transformação da sociedade.

“O esporte é transversal. O esporte está na educação, na saúde, na segurança pública, porque tirando as crianças da rua você consegue melhorar a segurança pública. O esporte está em todas as áreas, porque o que a gente quer é que as crianças estudem e tenham oportunidades na vida”, disse Molina, que apresentou o Auxílio Esporte Escolar, que compõe os benefícios complementares do Auxílio Brasil.

Na área esportiva, uma das ferramentas apresentadas foi a Lei de Fomento e Incentivo ao Esporte. A secretária nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte, Michelle Moyses, mostrou as formas de garantir o acesso ao esporte para aquelas pessoas que mais precisam.

“Ter o contato direto com os gestores é importante. Estamos trabalhando muito dentro da Secretaria esse contato direto, trazer o conhecimento e poder mostrar todos os programas que o Ministério da Cidadania tem hoje. O esporte é uma ferramenta de transformação e as pessoas precisam conhecer essas ferramentas”, destacou Michelle Moyses.

Os gestores tiveram também a oportunidade de ingressar e de experimentar algumas modalidades do paradesporto. Segundo o secretário nacional do Paradesporto, José Agtônio Guedes, a ideia é trabalhar com o conceito de visibilidade da pessoa com deficiência.

“A nossa participação nas Jornadas do Auxílio Brasil permite que a gente traga quatro vivências de modalidades paradesportivas para os gestores. São modalidades que não são muito conhecidas, como o xadrez para cegos, a bocha, o vôlei sentado e o futebol de 5. Queremos despertar neles que as pessoas com deficiência, na sua cidade, necessitam só de uma oportunidade para ingressar na prática esportiva”, analisou Guedes.