Um evento de pagode e funk ocorrido em um clube de Paraíba do Sul nesse domingo (dia 23) terminou com dois homens mortos e outras sete pessoas feridas, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Uma das vítimas fatais, inclusive, é um PM lotado no 38º Batalhão e que estava de folga na ocasião.

A festa teve início às 16h e por volta das 22h diversos tiros foram disparados, dando início à confusão. Os dois homens morreram na hora. Já os baleados foram socorridos e levados para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, e para o Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Paraíba do Sul. Não há informação sobre os estados de saúde deles.

O caso foi registrado na 107ª DP (Paraíba do Sul) e a Polícia Civil passa a investigar. O autor dos disparos já foi identificado e câmeras de segurança devem ajudar na apuração dos fatos.

Foto: Reprodução/Redes Sociais