A Polícia Civil, através do Disque Denúncia, está em busca de João Pedro Bernardes Aguiar de Oliveira, de 23 anos, suspeito de atirar e matar duas pessoas e ferir outras seis durante uma festa, realizada em um clube em Paraíba do Sul, no último domingo (dia 23). Um cartaz foi divulgado na noite de segunda-feira (dia 24) no Portal dos Procurados.

Contra o rapaz, também conhecido como João Pedro Avelino, foi expedido um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio qualificado. De acordo com o Disque Denúncia, ele ainda é suspeito de praticar um duplo homicídio em 2020, no Pará.

O caso

O crime ocorreu durante um evento de funk e pagode no Riachuelo Esporte Clube. A festa teve início às 16h e por volta das 22h diversos tiros foram disparados, dando início à confusão. O policial militar George Rodrigo Mendes, de 44 anos, e Robert Luiz Diniz, de 34, morreram na hora. Os baleados foram socorridos e levados para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, e para o Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Paraíba do Sul.

Denuncie

A Polícia Civil pede para quem tenha qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito que comunique ao Disque-Denúncia por meio de um dos seguintes canais: Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 / WhatsApp: (21) 99973-1177 / Aplicativo: Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.