Um homem de 32 anos foi preso, na madrugada de quinta (dia 27), suspeito do furto de seis telefones celulares de uma loja da operadora Claro, localizada na Avenida Amaral Peixoto, em Volta Redonda.

A Polícia Militar foi acionada por uma empresa de segurança, depois que o alarme da loja foi acionado.

Com a descrição do autor, uma equipe de policiais conseguiu localizar o suspeito. Com ele foram encontrados todos os telefones furtados. Não foi informado como ele entrou no estabelecimento.