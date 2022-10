Um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) morreu na tarde desta quinta-feira (dia 27) durante uma tentativa de assalto na Transolímpica, em um viaduto próximo à Vila Militar, na Zona Oeste do Rio. Bruno Vanzan Nunes, de 41 anos, era lotado na 7ª Delegacia, em Resende. De acordo com a Polícia Militar, o agente teria reagido ao assalto, sendo baleado e caindo de um viaduto da via expressa em uma rua de Magalhães Bastos, uma queda de cerca de 10 metros. Ele chegou a ser atendido por uma ambulância da concessionária ViaRio, mas não resistiu aos ferimentos. Bruno deixa esposa e dois filhos.

Em nota, a PRF disse lamentar o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares e amigos do policial. Veja na íntegra:

Nota de Pesar

A SR/PF/RJ lamenta o falecimento de Bruno Vanzan Nunes, Inspetor da PRF.

Com profundo pesar, a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro lamenta o falecimento do Policial Rodoviário Federal Bruno Vanzan Nunes, lotado em Resende/RJ.

A SR/PF/RJ expressa suas condolências e solidariedade aos familiares, amigos e à coirmã PRF neste momento de perda e extrema dor.

O Diretor-Geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, decreta luto oficial de três dias na instituição, em decorrência do falecimento do Inspetor Vanzan. Todas as unidades da PF manterão bandeiras a meio mastro até sábado (29/10).

Foto: Reprodução