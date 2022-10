O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP), órgão da secretaria de Estado da Casa Civil, divulgou na quarta-feira (dia 26) a atualização dos indicadores estratégicos, entre janeiro e setembro deste ano, comparando com o mesmo período de 2021. Os números apontam queda de 20,8% no roubo a estabelecimentos comerciais em Volta Redonda.

Em nove meses, foram registrados 38 casos na 93ª Delegacia de Polícia. No ano anterior, houve 48 roubos a estabelecimentos comerciais na Cidade do Aço, em igual período.

Mesmo com os indicadores registrando redução nesta prática de crime, comerciantes seguem apreensivos com os constantes assaltos. Segundo o proprietário de uma rede de drogarias, que preferiu não se identificar, estabelecimentos como farmácias têm uma característica que facilita a atuação dos bandidos: o fato do funcionamento ser estendido e, muitas vezes, durante 24 horas, diariamente.

“Estamos vendo o crescimento desse tipo de roubo com muita preocupação. Mesmo com sistema de segurança, o que garante uma proteção, os casos vêm aumentando. Nossa preocupação não é só com a mercadoria, mas com as vidas, tanto de funcionários como de clientes”, explicou o empresário.

Um dos casos recentes de roubo a estabelecimento comercial foi registrado no dia 3 de outubro. Funcionários da filial de uma drogaria, localizada na Avenida Antônio de Almeida, no Retiro, foram rendidos por um homem. Descrito pela funcionária como “magro, de estatura mediana e usando casaco cinza, calça preta e máscara”, o criminoso entrou no estabelecimento anunciando o assalto. Ele levou do caixa a quantia de R$ 430. O crime foi registrado na 93ª DP, mas, até o momento, ninguém foi preso.

Flagrante

Policiais militares prenderam, na madrugada de quinta-feira (dia 27), no Centro de Volta Redonda, um homem de 32 anos, flagrado com seis telefones celulares furtados momentos antes da loja da Claro, na Avenida Amaral Peixoto. Agentes do 28º Batalhão foram acionados por uma empresa de segurança.

Com a descrição do elemento, os agentes localizaram e prenderam o suspeito. Com ele, além dos aparelhos, foram apreendidos R$ 110. O homem foi conduzido à delegacia de Volta Redonda, onde a prisão em flagrante foi confirmada.

Foto: Moskow